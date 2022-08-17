Аварійні бригади працюють над відновленням, на місці обстрілу сталося займання сухої трави, пожежу ліквідовано.

Російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину та перебили лінії електропостачання в одному із сіл.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Пообіді окупанти зі ствольної артилерії вдарили по околицях Великої Костромки у Криворізькому районі. Перебито лінії електропостачання, аварійні бригади працюють над відновленням. На місці обстрілу сталося займання сухої трави, пожежу ліквідовано", - зазначив він.

Також ворог поцілив по прикордонних територіях Апостолівської громади. За словами Лукашука, постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілів немає.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ не дали окупантам провести штурм та покращити позиції на шести напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: