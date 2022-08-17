На Слов’янському напрямку підрозділи противника намагалися просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки.

На шести напрямках ворог намагався штурмувати та покращити позиції. Проте Збройні сили України не дали окупантам просунутися.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації з російським вторгненням станом на 18:00 17 серпня.

Так, на Харківському напрямку противник спробував прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника намагалися просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку, з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів, ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Івано-Дарʼївки та Веселого.

Штурмовими діями безуспішно окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе. На Бахмутському напрямку українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

Згідно з повідомленням Генштабу, ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне (на Авдіївському напрямку). Щодо Новопавлівського та Запорізького напрямків зазначається, що загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у контрнаступ.

Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки, але наші воїни відкинули його на попередні позиції. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти стали частіше саботувати накази офіцерів, особливо якщо це стосується наступу.

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