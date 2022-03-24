У трьох вагонах повибивало вікна, постраждалих немає.

Евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Укрзалізниці".

В повідомленні сказано, що в трьох вагонах повибивало вікна.

"По оперативних даних постраждалих немає. Ні серед поїзної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко. Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є"- сказано в повідомленні.

Днями в Укрзалізниці заявили, що у зв'язку з бойовими діями в різних регіонах України, маршрут поїздів може змінюватися. Наприклад, нещодавно поїзд 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка обмежили до станції Харків.

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