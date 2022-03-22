Зміна маршруту можлива навіть після відправлення потяга.

Компанія "Укрзалізниця" заявила, що у зв'язку з бойовими діями в різних регіонах України, маршрут поїздів може змінюватися.

Про це розповіли у пресслужбі перевізника.

Наприклад, нещодавно поїзд 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка обмежили до станції Харків.

"У зв’язку з необхідністю оперативно реагувати на поточну ситуацію в регіоні, кінцеві станції прибуття та відправки поїздів 142/141, 46/45 та інших евакуаційних рейсів змінюються фактично щоденно, а іноді й частіше. Продаж квитків відкривається до станції, яка є крайньою доступною на момент продажу", - написали у пресслужбі відомства.

Також щоденно курсує 2 евакуаційних поїзди, які також при можливості безпечного слідування відправляються з Краматорська.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації - маршрут прямування може бути оперативно змінено з міркувань безпеки, незалежно від вказаної у квитку станції", - резюмують в "УЗ".

Нагадаємо, у МВС розповіли, що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори. У деяких випадках авто порушника навіть можуть відправити на штрафмайданчик.

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