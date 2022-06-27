Деякі люди не виходили на вулицю з початку повномасштабного нападу Росії на Україну.

Сотні українців у Харкові досі не виходять з бомбосховищ на вулицю. Люди не бачили сонце з початку повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Студентка Настя з притулку склала останній іспит сесії та закінчила перший курс інституту з відзнакою попри те, що останні три місяці перебувала в укритті. Дівчина заспокоює себе, малюючи, і вже використовувала два блокноти.

Район, де вона живе, постійно обстрілюють росіяни, Тому повертатися небезпечно. При цьому вона виходить на раз в тиждень.

Всього в притулок живуть більше двохсот осіб - діти, дорослі, літні люди, а з ними папуги, кішки та собаки.

"Перші два місяці діти навіть відмовлялися на поверх в туалет підійматися. Боялись дуже. А тут відчуття, що ми в безпеці", – розповідають жителі бункера.

Люди зібрали собі ліжка, принесли Столи, а з ковдр, подушок та іграшок облаштували житло. Водночас вони ніхто не планує евакуюватися або повертатися додому.

"Є такі люди, які зовсім не виходять на вулицю, то, як то кажуть, зриває дах. Їм потрібно, щоб з ними просто розмовляли, щоб був який-небудь тактильний контакт. Просто взяли за руку і поговорили. Тому, що постійно перебувати в замкнутому просторі – це дуже важко", – зазначила волонтер Лариса.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Харківщині ворог веде активні бойові дії, Ізюмський напрямок залишається стратегічним.

При цьому начальник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синегубов поки не бачить необхідності і передумов для евакуації цивільного населення з Харкова.

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