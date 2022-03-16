По місту Нікополь обстріл не виконувався.

Російські окупаційні сили обстріляли район між Нікополем і Олексіївкою у Дніпропетровській області.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив мер Нікополя Олександр Саюк.

"Дійсно щойно відбувся ворожий обстріл між Нікополем та Олексієвкою. На зараз там працюють пожежники. По Нікополю обстрілу не виконувались. Але, якщо спрацює сирена - негайно перейдіть в укриття!", - наголосив Саюк.

Як відомо, через річку Дніпро від Нікополя розташовується місто Енергодар, де окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію.

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