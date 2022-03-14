Під ворожий вогонь потрапила друга колона.

Російські військові обстріляли з мінометів евакуаційну колону з людьми з Гостомеля. В результаті одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Перша колона з 10 автобусів, в яких знаходилися жінки з дітьми, літні люди і люди з інвалідністю, змогли дістатися до пункту призначення, а по другій колоні з чотирьох автобусів окупанти відкрили вогонь і мінометів.

Під обстріл потрапив легковий автомобіль, в якому знаходилося подружжя. Вони отримали поранення, але жінка не вижила. Крім того, постраждав водій одного з автобусів.

За даними правоохоронців, 14 березня з Дмитрівки та Немішаєве евакуювали 500 осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, заступник керівника офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що на Київщині автобуси за людьми вирушили до Дмитрівки. Згодом з Дмитрівки до Білогородки прибули 8 автобусів, які пізніше вирушать до Києва. До Білогородки прибули також 16 автобусів з Немешаєва.

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