Туди відправили 50 спецназівців ГРУ.

Російське військове командування відправило додаткові сили для боротьби з партизанами у регіони, які межують з північною частиною України.

Як повідомляє Центр національного спротиву, туди перекинули спецпідрозділи головного управління генерального штабу збройних сил РФ, яке відоме за старою назвою ГУР.

Зокрема, в Тьоткіно (Курська область) та в Суземку (Брянська область) перекинуто 50 спецназівців ГРУ для боротьби з партизанами.

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"Водночас, посилилася конфронтація між російським ССО та ГРУ через розподіл впливу", – додали в Центрі опору.

Партизани в Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, у прикордонних з Україною областях РФ нині діють партизанські загони.

Формування російських незалежних бійців - Легіон "Свобода Росії" і "російський добровольчий корпус" - нещодавно організували серію спільних транскордонних атак в Бєлгородській області Росія. The Wasington Post писав, що ситуація ставить керівництво РФ перед складним вибором.

Бійці "РДК" і Легіону "Свобода Росії" здійснили низку рейдів на територію Російської Федерації. Зокрема, з 1 червня почався другий етап їх рейду, йшли бої в передмісті Шебекіно.

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