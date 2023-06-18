Тепер до силової структури братимуть строковиків.

Прикордонна служба ФСБ продемонструвала повну безпорадність під час проривів повстанців на територію Росії.

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, прикордонників ФСБ через провали чекають нововведення.

"Після того, як прикордонна служба ФСБ показала свою повну безпорадність при охороні кордону з Україною, ухвалено рішення знову набирати до неї строковиків. Це може статися вже восени", - йдеться у повідомленні.

Прориви на територію РФ

Нагадаємо, бійці РДК здійснили кілька рейдів на територію Бєлгородської області. Як повідомлялося, Нова Таволжанка в Бєлгородській області РФ, атаку на яку, згідно зі зведеннями Міноборони РФ, двічі відбили російські військові, вже кілька днів перебуває під повним контролем воюючого на боці України РДК, заявив командир РДК Денис Нікітін у відеозверненні.

7 червня повідомлялося, що в прикордонному Шебекіно (Бєлгородська область РФ) було знову "неспокійно". Російська влада заявила про десятки прильотів, у соцмережах публікували кадри наслідків ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: