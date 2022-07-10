Зокрема, близько 100 вибухів зафіксовано у Шалигінській громаді Сумщини, де ворог чотири рази стріляв з РСЗВ, мінометів і АГС.

Окупанти продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області з території Росії.

Як повідомляє Держприкордонслужба, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Миропільська, Хотінська, Білопільська, Есманьська та Шалигінська громади на Сумщині та Семенівська громада на Чернігівщині.

Двічі Сумщину атакували ворожі вертольоти: один із них дві запускав ракети в напрямку Білопільської громади, інший тричі - по території Миропільської громади.

Крім того, Хотінську громаду загарбники обстрілювали двічі, випустивши майже два десятки боєприпасів з РСЗВ та 120 мм мінометів, а Шалигінську громаду 4 рази ворог обстрілював з РСЗВ, мінометів та АГС (усього близько 100 вибухів).

Також по території Есманьської громади ворог тричі цілив мінометами калібру 120 мм - зафіксовано 17 вибухів.

На Чернігівщині ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Семенівської громади.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області російські окупанти 9 липня ввечері обстріляли Шалигінську громаду: випустили 12 ракет з літаків і 24 - з реактивних систем залпового вогню (РЗСВ).

Вас також можуть зацікавити новини: