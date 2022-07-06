Людей планують забезпечити тимчасовим житлом.

У Чернігові внаслідок бойових дій та авіаударів понад дві тисячі приватних будинків і більш ніж 800 багатоповерхівок зазнали пошкоджень.

Про це повідомили в департаменті інформдіяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОВА. Люди, які взагалі втратили житло, нині проживають, у кращому разі, у знайомих чи родичів.

За інформацією ОВА, допомогти зі спорудженням тимчасового житла готове Товариство Червоного Хреста України, представники якого перебували сьогодні на Чернігівщині.

Вони запевнили, що кошти на будівництво уже виділені — близько 3,5 мільйона доларів. Нині ж потрібно визначитися з концепцією: модульне містечко, індивідуальні модульні чи багатоквартирні тимчасові будинки. Запропонували й свій варіант — двоповерхові утеплені будинки, що розраховані на холодну пору року.

"Серед пріоритетів нашої роботи — розселення людей, які залишилися без житла. Нині маємо експертизу по двох будинках у Чернігові, що не підлягають відновленню. Зокрема йдеться про багатоповерхівку у центрі міста, на вулиці Чорновола, та гуртожиток на 250 кімнат у мікрорайоні ЗАЗ. Про забезпечення постійним місцем проживання людей зараз важко щось говорити. Але до настання холодів тимчасовими помешканнями їх маємо забезпечити", — підкреслив перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем.

Як раніше повідомляв УНІАН, віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила за результатами зустрічі з президенткою ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, що французький регіон Іль-де-Франс виділив 1,1 мільйона євро на відновлення Чернігівської та Київської областей.

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