Останнім часом окупанти наступають відразу на кілька сіл.

Російські окупанти просунулися в районі кількох населених пунктув на Донбасі.

За даними моніторингового проєкту DeepState, окупанти просунулися біля Великої Новосілки, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного.

Війна в Україні: новини

23 січня оборонну операцію у селі Нововасилівка Донецької області завершено, ворог окупував цей населений пункт. Подробиці про бої за село розповіли у проєкті DeepState. Зазначається, що українські захисники з лав 59 ОМПБр понад місяць у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримувала дивізію ворога.

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"Сили противника, які штурмували Новасилівку складалися в основному з підрозділів 27 МСД, а саме 433 МСП, 506 МСП, 907 ОРБ. На підсилення було відправлено 71 батальйон спецназу та групи 24 бригади ГРУ. Комплектація кожного ворожого організму складала від 92%. Для відомостей, один з полків проходив відновлення у Авдіївці і за 10 днів відновив всі втрати", – йшлося у повідомленні.

Крім того, вчора стало відомо, що українські спеціалісти створили дрон, який управляється через оптоволоконний кабель та має дальність польотупонад ніж 41 км. Про це з посиланням на бригаду безпілотних систем "Птахи Мадяра" повідомив Defense Express.

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