За її словами, РФ активізувала авіацію ще й для психологічного виснаження українців.

Російські окупанти шукають спосіб обходити українську систему протиповітряної оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти перейшли до розширення тактики терору мирних українців ще й на тлі снарядного голоду.

"Те, що вони намагаються використовувати різні тактики – вони випробовують і виснажують нашу систему ППО, намагаються знайти спосіб її обходити. Використовують те, що в них уже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони", – зазначила вона.

Гуменюк зауважила, що часті повітряні тривоги та активність російської авіації - це елементи психологічного тиску на українців, спрямованого на виснаження.

РФ активізувала ракетні атаки - що відомо

Впродовж останніх тижнів Росія здійснила кілька ракетних атак на мирні українські міста. Експерти вважають, що останні російські масовані ракетні удари по Україні - спроба ворога показати нібито наявні міць і силу перед українським контрнаступом.

Разом з тим, українська ППО збиває майже всі ракети. Ба більше, нещодавно Україна вперше збила російський "Кинджал", показавши можливості нової системи ППО - Patriot.

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