Це єдина тактика, яка залишилася у Росії.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що на травневі свята Росія може вчинити черговий ракетний обстріл.

"Безсумнівно удари будуть. Це єдиний інструмент у Росії для того, щоб привентивно все-таки вплинути на негативно розвиваються сценарії на лінії фронту ну і на перебіг війни в цілому. Особливо в ці травневі дні безсумнівно будуть нанесені якісь удари по Україні, в цілому, і по Києву, зокрема", - зазначив він.

За словами Подоляка, Росія застосовувала по Україні практично всі види наявних у неї ракет, а тому якихось кардинальних змін або нових технологій очікувати не варто.

"Ми ж до цього готові. Ми постійно людям говоримо, що війна не закінчилася. Навіть якщо є якесь затихання процесів... Наприклад, після того, як інтенсивно застосовувалися удари протягом всієї зими по критичній інфраструктурі, ну і постійно люди перебували в цьому очікуванні ударів. Зараз це дещо на якийсь час притихло, але це не означає, що Росія цю тактику не буде застосовувати",-наголосив радник глави ОП.

На його думку, єдина тактика, яка залишилася у Росії, передбачає ракетні удари по цивільному населенню.

Ракетні обстріли України

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чорному морі ворог прибрав ракетоносії. У той же час, військові застерігають: ракетна небезпека може виникнути раптово, в тому числі і з неба, і через активність на морі і на суші.

На думку експертів, в останні Російські масовані ракетні удари по Україні - спроба ворога показати нібито наявні міць і силу перед українським контрнаступом.

Однак на практиці, Україна вперше збила російський "Кинджал", показавши можливості нової системи ППО - Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: