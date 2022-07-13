Очевидці повідомляють про щонайменше 4 "прильоти".

Вранці 13 червня у Краматорську Донецької області пролунали надпотужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Прильоти" у Краматорську зафіксували кілька камер відеоспостереження. На кадрах видно, потужні вибухи, що спровокували займання. За лічені секунди з'явився густий стовп диму.

За даними "Трухи", очевидці повідомляють щонайменше про 4 потужні вибухи. Наразі невідомо, у що саме цілилися окупанти. Також нема даних про жертв та постраждалих.

На одному з відео чутно, що під час "прильотів" у місті лунала сирена повітряної тривоги. Місцеві канали зазначають, що росіяни здійснили удари приблизно о 4 ранку. Ворожі ракети влучили у різні райони міста.

Вибухи у Краматорську підтвердив мер міста Олександр Гончаренко. За його словами, окупанти здійснили два удари.

" Бадьорий ранок. Два удари по Краматорську рано вранці, по лісосмузі та промзоні. Попере дньо без жертв. Продовжуємо розслідувати наслідки", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з Півночі і Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

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