Зазначається, російські війська завдали артилерійських ударів на південь від Барвінково та обстрілювали Нікополь і Новопавлівку, а також кілька населених пунктів на північний захід від Слов'янська.

Російські окупаційні війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з Півночі і Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

Про це йдеться у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська. Окупанти завдали артилерійських ударів на південь від Барвінкового і обстріляли Нікополь, Новопавлівку та кілька населених пунктів на північний захід від Слов’янська. На думку аналітиків ISW, ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу і або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм-Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінково у бік Краматорська.

"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ", - йдеться у повідомленні ISW.

За даними аналітиків, війська РФ напередодні проводили обмежені спроби наступу і наносили повітряні, артилерійські й ракетні удари по всій лінії фронту.

На думку експертів, наразі російські сили відновлюють сили й створюють умови для нових істотних наступів в найближчі тижні, або місяці. Тому очікувати великих наступальних операцій від окупантів не варто.

Також повідомляється, що в російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоб компенсувати втрати особового складу на війні в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, по центральній частині Краматорська окупанти завдали авіаракетного удару. Від удару постраждали шість будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Попередньо повідомлялося про 1 загиблу особу та 6 поранених.

Обстріл по центру Краматорська був здійснений ракетою типу "Іскандер".

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