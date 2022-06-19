Ворог намагався зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучив і в приватний сектор, пошкодивши кілька будівель.

Окупанти вдарили ракетами по Очакову Миколаївської області, в результаті загинула одна та поранено двоє цивільних людей.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Відомо, що окупанти хотіли вдарити по портовій інфраструктурі. Проте вони поцілили у житлові будинки в приватному секторі.

"Вдень ворожою авіацією завдано ракетний удар по Очакову. Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і в приватний сектор, пошкодивши кілька будівель. Поранено двох і вбито одну цивільну особу", - йдеться у повідомленні.

Інформація про загальні втрати і руйнування наразі уточнюється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українська авіація атакувала скупчення техніки та склад боєприпасів РФ. Ворог також підіймав у повітря свій гелікоптер, але атака не вдалася, розповіли в ОК "Південь".

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