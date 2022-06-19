Окупанти вдарили ракетами по Очакову Миколаївської області, в результаті загинула одна та поранено двоє цивільних людей.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Відомо, що окупанти хотіли вдарити по портовій інфраструктурі. Проте вони поцілили у житлові будинки в приватному секторі.
"Вдень ворожою авіацією завдано ракетний удар по Очакову. Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і в приватний сектор, пошкодивши кілька будівель. Поранено двох і вбито одну цивільну особу", - йдеться у повідомленні.
Інформація про загальні втрати і руйнування наразі уточнюється.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що українська авіація атакувала скупчення техніки та склад боєприпасів РФ. Ворог також підіймав у повітря свій гелікоптер, але атака не вдалася, розповіли в ОК "Південь".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Журналісти з'ясували, чи готувалася Україна до повномасштабної війни (відео)
- Окупанти накрили вогнем жителів Торецької громади під час підвезення води: постраждала дитина
- Окупанти нарощують систему ППО на окупованій Херсонщині та в Брянській області РФ