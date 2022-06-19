Ворог також підіймав у повітря свій гелікоптер, але атака не вдалася.

Українські військові здійснили 4 повітряних атаки по живій силі і техніці ворога, а також знищили російський склад боєприпасів на півдні України.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Ворог підняв у повітря свій гелікоптер та намагався атакувати українські позиції на Миколаївщині. Однак "пташку" зупинили вогнем у відповідь. Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувався.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань здійснили 4 повітряних атаки.

Трійкою гелікоптерів – по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем – по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.

У "Півдні" також уточнили загальні втрати противника за добу:

28 загарбників;

один танк Т-62;

одна радіолокаційна станціїя;

паливозаправник та іншої автомобільної техніки.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 червня зберігається загроза ракетних ударів з боку Росії з Чорного моря. На кораблях країни-агресора знаходиться приблизно 20 ракет типу "Калібр", які приведені у готовність для пусків по Україні. Окрім цього, до берега хвилями продовжує прибивати російські міни, які зірвав шторм.

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