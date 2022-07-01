Корабель відійшов від місця швартування в Південній бухті і вийшов за бонові ворота Севастопольської бухти.

З Севастополя близько 13:30 1 липня вийшов великий десантний корабель проекту 1171 "Тапір".

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Корабель відійшов від місця швартування в Південній бухті і вийшов за бонові ворота Севастопольської бухти. У складі Чорноморського флоту було три таких кораблі, один з них – ВДК "Саратов" був знищений українськими військовими в порту Бердянська. Два інших - "Орськ" (бортовий номер 148) і "Микола Фільченков" (152).

З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

ВДК проекту 1171 "Тапір" є застарілими, побудовані в 1968 і в 1975 роках. Після знищення ВДК "Саратов" великі десантні кораблі "Орськ" і "Микола Фільченков", як мінімум, з кінця квітня жодного разу не виходили в море.

Як повідомляв УНІАН, у ЗСУ розповіли, чому російські кораблі тримаються віддалено у Чорному морі.

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