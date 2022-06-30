У Чорному морі корабельне угруповання з 2 ракетних та 2 великих десантних кораблів продовжує блокаду північно-західної частини моря.

Російські кораблі у Чорному морі тримаються віддалено, усвідомлюючи уразливість через відсутність протиповітряного захисту зі Зміїного.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні.

"У Чорному морі корабельне угруповання з 2 ракетних та 2 великих десантних кораблів продовжує блокаду північно-західної частини моря, але тримається віддалено, усвідомлюючи уразливість через відсутність протиповітряного захисту зі Зміїного", - зазначив він.

Назаров закликав громадян не піддаватися хибному інформаційному впливу та вчасно і правильно реагувати на сигнали тривог.

"Не наражайте себе на небезпеку, відвідуючи заборонені місця, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих та небезпечних предметів", - наголосив спікер командування.

Також керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що після звільнення Зміїного РФ більше не зможе захищати свої кораблі.

"Військова операція за звільнення острову Зміїний. Ми маємо переконатися, що всі окупанти залишили острів", - зазначила Гуменюк.

Також вона пояснила, що означає звільнення острову в умовах війни.

"По-перше, вихід військ РФ зі Зміїного означає звільнення наших територій. У глобальному військовому сенсі, ті засоби ППО, які вони розмістили для захисту своїх кораблів у північно-західній частині Чорного моря, вже не будуть працювати. Тобто, їхні кораблі стають більш вразливими. Для них це втрата позицій, втрата захисту, а також історичного володіння морем і небом, про що вони заявляли", - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що протягом ночі, після нанесення вогневих ударів українськими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник "спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, покинув острів". У командуванні додали, що на Зміїному вирує пожежа, лунають вибухи. Пізніше факт звільнення острова підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Острів Зміїний був захоплений російськими окупантами у лютому 2022 року.