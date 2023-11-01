Одного з них засудили до довічного ув'язнення, ще двох - до 30 років за ґратами.

У так званій "Донецькій народній республіці" окупанти провели свій "суд" над трьома українськими бійцями.

Як повідомив Слідчий комітет Російської Федерації, 1 листопада "суд" "ДНР" засудив до довічного ув'язнення начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. Двоє бійців 56 ОМПБр - гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин – отримали 30 років за ґратами.

Колмичевського, Добровольського та Ромашина в "ДНР" звинуватили у тому, що вони, нібито, вбили вісім цивільних жителів Маріуполя у Донецькій області.

"Добровольський та Ромашин за наказом Колмичевського затримали та розстріляли з вогнепальної автоматичної зброї сім цивільних чоловіків та одну жінку", — написали у комітеті РФ.

Українські полонені в Росії

Як повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець, наразі Росія категорично відмовляється обмінювати полонених, які потрапили до рук окупантів до 24 лютого 2022 року. Чому так, до кінця не зрозуміло, але за час повномасштабної фази війни досі не вдалося визволити з полону нікого, хто належить до даної категорії.

У липні у російському Ростові-на-Дону провели суд над полоненими бійцями українського батальйону "Айдар".

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