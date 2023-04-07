Антона Чередника російське слідство звинувачує у вбивстві маріупольця через слово "паляниця".

Перше російське судилище у справі полоненого українського військового пройшло в Ростові-на-Дону. 44-річного Антона Чередника, який служив у 501-му окремому батальйоні морської піхоти, звинувачують у "вбивстві мирного жителя" Маріуполя.

Видання "Ґрати" пише, що українця також звинуватили у "насильницькому захопленні влади", "жорстокому поводженні з цивільними особами" та "проходженні навчання для терористичної діяльності".

Російські слідчі заявили, що 27 березня 2022 року Чередник разом із товаришем по службі у мікрорайоні Мирний у Маріуполі нібито зупинили Олександра Піскунова та Сергія Поцелуєва та запитали, що таке "паляниця". Відзначається, що Піскунов заявив, що не знає, за що його нібито і застрелили, а його друг нібито втік. Як мотив вбивства в Росії назвали "ненависть до представників російської національності, прихильників російського світу та осіб, які підтримують суверенітет "Донецької народної республіки".

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Сам же Чередник під час засідання у відповідь на питання судді В'ячеслава Корсакова заявив, що визнає себе винним тільки у вбивстві, а інші звинувачення заперечує.

Варто зазначити, що це перший раз, коли українського військового привезли для незаконного суду на територію Російської Федерації. Раніше подібні постановки проходили в фейкових судах терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

"Допити" Чередника - що говорив полонений військовий

Кремлівські пропагандисти навесні 2022 року публікували відео з "допитами" бранця. На кадрах добре видно, що Чередник поганому стані, він плутався в словах.

У червні 2022 року чергове відео "допиту" оприлюднив Слідчий комітет РФ. У ролику українця змушують зізнатися в тому, що він вистрілив у Піскунова. При цьому він нібито пояснив вбивство тим, що "стан був такий на той момент". Також на відео видно, як військовий почав щось говорити, але далі йде склейка.

Російські судилища над українськими військовими - що відомо

У серпні 2022 року російські загарбники почали збирати тюремні клітини на сцені філармонії в розбомбленому Маріуполі. За словами мера міста Вадима Бойченка, росіяни планували влаштувати показове судилище над українськими військовополоненими на День Незалежності України.

При цьому в ГУР Міноборони зазначили, що показове "судилище" россіне хотіли влаштувати для полонених захисників "Азовсталі". Розвідники побоювалися, що окупанти можуть завдати по приміщенню ракетного удару.

У свою чергу президент України Владмір Зеленський тоді заявив, що суд над українськими воїнами в Маріуполі остаточно унеможливить будь-які переговори з Росією.

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