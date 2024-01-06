Зранку росіяни здійснили по селищу Північне два авіаудари, поцілили в житлову забудову.

Одна людина загинула внаслідок авіаудару по селищу Північне Торецької громади в Донецькій області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Зранку росіяни здійснили по селищу 2 авіаудари, поцілили в житлову забудову", - розповів чиновник.

За його словами, нині на місці прильоту працюють поліція і парамедики.

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Росія не може встановити перевагу в повітрі. Так, за інформацією розвідки Великою Британії, ЗСУ збили три російські бойові літаки Су-34 на півдні тоді, коли тактична авіація ворога відігравала ключову роль. Противник активно використовував винищувачі для атак на український плацдарм на лівому березі Дніпра Херсонської області, втім після потужного удару по авіації РФ майже повністю припинила пілотовані операції на півдні.

Також УНІАН повідомляв, що окупанти збільшили кількість снайперів на Таврійському напрямку. Як повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, ворог імовірно буде проводити контрснайперську боротьбу і намагатиметься знищувати нашу живу силу.

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