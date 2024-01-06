Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни.

Протягом п'ятниці, 5 січня, російські окупанти завдали 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, вночі ворог завдав чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони було знищено.

У Генштабі уточнили, що авіаударів зазнали Новомихайлівка Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, а також Зміївка та Червоний Маяк Херсонської області. Водночас під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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"Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави", - підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини

На фронті зросла кількість боїв - напередодні окупанти намагались наступати на Мар’їнському, Бахмутському, Куп’янському, Авдіївському, Херсонському та Запорізькому напрямках.

Тим часом американський Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія готується до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні.

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