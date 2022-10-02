Російським окупантам не вистачає сил для наступу, а українські захисники мають всі необхідні ресурси, щоб оточити й вибити ворога з позицій.

Збройні сили України мають засоби, щоб розбити російське угруповання на Півдні України навіть без штурму ворожих укріплень.

Про це сказав військовий експерт, екс-заступник міністра оборони України у 2014 році Леонід Поляков в ефірі "Еспресо".

"З військової точки зору, я думаю, усім, навіть російським військовим керівникам, зрозуміло, що Херсон – приречений. Це тільки питання часу, коли ми зосередимо там зусилля і знищимо вже остаточно ці переправи й все їхнє угруповання теж остаточно знищимо", - наголосив експерт.

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За словами Полякова, російським окупантам не вистачає сил для наступу, а українські захисники мають всі необхідні ресурси, щоб оточити й вибити ворога з Правобережжя Херсонщини.

"Ви може здивуєтеся, але я думаю, що навколо цього плацдарму наших військ за чисельністю менше, ніж російських, які фактично в оточенні там перебувають, між нами та річкою. Ми будемо потихеньку їх видавлювати. Вони, якщо так піде далі, стягуватимуть резерви. Ми знов будемо видавлювати. А далі ще раз знайдемо якесь слабке місце, звідкіля вони витягли свої резерви, і знову там прорвемо. І знову оточимо їх, так, як ми це показали вже двічі під Харковом і туди в сторону Луганська. І якщо вони не змінять свою тактику, то нащо нам змінювати свою, таку успішну", - підсумував він.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, зараз продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни.

На півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон. Там їм дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування.

2 жовтня ЗСУ знищили на півдні 64 окупантів, їхню техніку та склад з боєприпасами.

Пізніше у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили вдалу "демілітаризацію" окупантів на Херсонщині

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