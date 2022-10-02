У районі Чернігівки у Запорізькій області було знищено сім танків і до десяти одиниць автомобільної техніки.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили вдалу "демілітаризацію" окупантів на Херсонщині та Запоріжжі. Напередодні наші захисники вдарили по складу з боєприпасами російських окупантів в районі населеного пункту Таврійське в Херсонській області.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника за 1 жовтня, а саме - знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області та знищення семи танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що інформація щодо втрат особового складу уточнюється.

"Демілітаризація" окупантів: як ЗСУ дають рашистам "по зубах"

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня був знищений склад боєприпасів російських окупантів в районі Чернігівки у Запорізькій області, поранення дістали близько 50 осіб. Окрім цього, ЗСУ уразили 5 командних пунктів росіян та три склади з боєприпасами.

На окремих напрямках ділянках окупанти здаються в полон та залишають позиції, адже наступ захисників України лякає рашистів. Відомо, що за минулу добу втрати окупантів в Україні перетнули нову психологічну позначку, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відмінусовали" вже понад 60 тисяч росіян.

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