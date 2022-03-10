Міністр оборони зазначає, що українці повинні навчитися не виживати, а жити в нових умовах.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що перемога України у війні з Росією може відбутися пізніше, ніж хочеться.

Про це Резніков повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Міжнародні санкції дуже сильно впливають на ситуацію в Росії. Наша армія робить величезну роботу, щоб війна стала максимально непопулярною серед росіян. Але ми маємо реалістично оцінювати ситуацію. Ми усіма силами наближаємо перемогу. Проте ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності. Це може статися пізніше, ніж нам би хотілося", - заявляє Резніков.

"Ми повинні бути готові. Ми повинні не виживати, а навчитися жити в нових умовах. Перезапустити сектор оборони та країну в цілому", - наголосив він.

У зв'язку з цим, на його переконання, "тоді у ворога не буде жодного шансу нас здолати".

"Я не хочу наводити досвід інших країн, які вистояли у подібних умовах. Ми знаємо різні приклади. Але нам усім треба звикати, що тепер ми самі – приклад і взірець. Для Європи. Для світу. І приклад дуже гідний! Тримаймо стрій. Підтримуємо близьких. Рухаємося до перемоги", - заявив міністр.

Зазначимо, Резніков також закликав українців не випадати з економічних процесів.

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