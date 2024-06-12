У Раді виступають проти подовження терміну оновлення даних військовозобов’язаних після 16 липня. Незалежно від кількості визначеного часу, кількість людей не збільшиться, а сам процес "може тривати нескінченно", заявив голова Комітенту Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC News Україна.
"Я особисто не підтримую продовження терміну оновлення даних після 16 липня. Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", - висловився депутат.
Він пояснив, що у перші тижні застосунок "Резерв+" трішки "буксував", але зараз він повноцінно працює. За його словами, коли в законі прописували терміни для оновлення військово-облікових даних, всі визнали, що українці в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому продовжувати такий термін сенсу немає.
Завітневич також зазначив, що застосунком "Резерв+" скористалися вже 1,3 мільйона людей і він вважає, що закон про мобілізацію "виконав свою роль", адже ТЦК та СП можуть скласти відповідну картину не тільки про обмежено придатних, непридатнх, броньованих чи незаброньованих, а про абсолютно усіх.
Водночас відповідаючи на питання про те, чи вистачить цих людей, які оновили дані, для тривалої війни і які це матиме наслідки для країни, голова комітету відповів, що основої мети та планів військового керівництва країни це не змінить.
"Давайте говорити відверто: військові відчували, що все одно цей резерв ще є. Просто люди не з'являються в ТЦК та СП. Люди ховаються, люди не хочуть йти служити. Це об'єктивно. Як це буде потім, чи це вплине на зміну стратегії – я думаю, що на стратегічному рівні суттєвих змін не буде. У нас одна мета – це захистити нашу Україну і вигнати ворога за кордони нашої держави. Звісно, буде набагато більше, мені здається, труднощів із навчанням, з фінансуванням, але плани, які були – вони основні, і основна мета – це захистити нашу державу", - наголосив Завітневич.
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Як писав УНІАН, нещодавно речник Полтавського обласного ТЦК та СП роман Істомін пояснив, чому після оновлення даних у "Резерв+" можуть вручити повістку на вулиці. Застосунок є лише підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів.
Водночас міністр юстиції Денис Малюська заявив, що ухилянти можуть не отримати низку держпослуг. Зокрема, йдеться про адміністративні послуги.