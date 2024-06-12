Продовження терміну для оновлення даних не вплине на кількість мобілізаційного резерву.

У Раді виступають проти подовження терміну оновлення даних військовозобов’язаних після 16 липня. Незалежно від кількості визначеного часу, кількість людей не збільшиться, а сам процес "може тривати нескінченно", заявив голова Комітенту Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC News Україна.

"Я особисто не підтримую продовження терміну оновлення даних після 16 липня. Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", - висловився депутат.

Він пояснив, що у перші тижні застосунок "Резерв+" трішки "буксував", але зараз він повноцінно працює. За його словами, коли в законі прописували терміни для оновлення військово-облікових даних, всі визнали, що українці в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому продовжувати такий термін сенсу немає.

Відео дня

Завітневич також зазначив, що застосунком "Резерв+" скористалися вже 1,3 мільйона людей і він вважає, що закон про мобілізацію "виконав свою роль", адже ТЦК та СП можуть скласти відповідну картину не тільки про обмежено придатних, непридатнх, броньованих чи незаброньованих, а про абсолютно усіх.

Водночас відповідаючи на питання про те, чи вистачить цих людей, які оновили дані, для тривалої війни і які це матиме наслідки для країни, голова комітету відповів, що основої мети та планів військового керівництва країни це не змінить.

"Давайте говорити відверто: військові відчували, що все одно цей резерв ще є. Просто люди не з'являються в ТЦК та СП. Люди ховаються, люди не хочуть йти служити. Це об'єктивно. Як це буде потім, чи це вплине на зміну стратегії – я думаю, що на стратегічному рівні суттєвих змін не буде. У нас одна мета – це захистити нашу Україну і вигнати ворога за кордони нашої держави. Звісно, буде набагато більше, мені здається, труднощів із навчанням, з фінансуванням, але плани, які були – вони основні, і основна мета – це захистити нашу державу", - наголосив Завітневич.

Мобілізація в Україні - що цікаво прочитати

Як писав УНІАН, нещодавно речник Полтавського обласного ТЦК та СП роман Істомін пояснив, чому після оновлення даних у "Резерв+" можуть вручити повістку на вулиці. Застосунок є лише підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів.

Водночас міністр юстиції Денис Малюська заявив, що ухилянти можуть не отримати низку держпослуг. Зокрема, йдеться про адміністративні послуги.

Вас також можуть зацікавити новин: