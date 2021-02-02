Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

На Донбасі активізувалися російські снайпери.

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Про це повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі в Telegram.

2 лютого росіянин важко поранив українського бійця. Його терміново госпіталізували, але зусилля лікарів були марними – військовий помер у медзакладі.

«Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.

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Автор: УНІАН