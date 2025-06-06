За його даними, операцію "Павутина" тримали у секреті навіть від адміністрації президента.

У час, коли американський президент Дональд Трамп все більше відходить від ролі миротворця, Україна більше ніж будь-коли залежить від своїх спеціальних служб.

Таку думку в колонці під назвою "Брудна війна в Україні тільки починається" висловлює оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус. За даними його джерел з розвідки, українські спецслужби вже готують інші складні операції проти Москви. Журналіст зазначає, що обидві сторони хочуть вирватися з тупикової війни на виснаження, і операція Служби безпеки України "Павутина" стала сміливою спробою це зробити.

Під час повномашстабної війни Служба безпеки та Головне управління розвідки втілюють у реальність гасла українських спецпідрозділів - "Я йду за тобою". Ігнатіус порівнює їх з Федеральною службою безпеки та Центральним розвідувальним управлінням США, між якими існує серйозне суперництво.

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Журналіст нагадав, що СБУ багато років звинувачували у значній присутності російських агентів у її лавах, однак операцію з ураження стратегічної авіаціїї РФ вдалося зберегти у таємниці.

За словами його джерел у розвідці, глава служби Вассиль Малюк інформував про операцію президента Володимира Зеленського, але не інших високопоставлених членів його адміністрації. Крім того, про це не знав навіть ключовий заступник Малюка:

"Лінія фронту всередині України залишиться пеклом, наповненим дронами й артилерією. Але таємні операції можуть перерости в "брудну війну" за межами фронту, з більш цілеспрямованими вбивствами, диверсіями та ударами по країнам, що постачають зброю Україні та Росії відповідно".

Успішні операції СБУ

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ реалізувала вражаючу атаку дронами на територію РФ - у межах операції "Павутина" понад 100 FPV завдали удару по авіабазах. Дрони переправлялися в РФ у вантажівках з прихованими конструкціями

В результаті було уражено близько 40 літаків стратегічної авіації, що становить третину парку стратегічних носіїв РФ. Операція готувалася півтора року і здійснювалася "під носом" у Федеральної служби безпеки Росії.

Аналітики кажуть, що ця операція може змінити майбутнє всіх воєн, поклавши новий прецедент для використання дронів у глибоких ударах.

Крім того, вже невдовзі Служба безпеки України втретє завдала удару по Кримському мосту. Цього разу була реалізована унікальна операція з використанням підводних вибухових пристроїв.

Агенти СБУ впродовж кількох місяців здійснювали підготовку до спецоперації, в рамках якої були встановлені вибухові заряди на морському дні - під опорами мосту. Загальна вибухова потужність склала близько 1 100 кг у тротиловому еквіваленті.

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