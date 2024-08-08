В ЄС наголосили, що Україна веде законну оборонну війну, оскільки зазнає агресії з боку Росії.

Україна може завдавати ударів по Росії на російській території з метою самозахисту на підставі міжнародного права. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Брюсселі речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

"Наша дуже принципова і загальна позиція така: Україна зазнає незаконної агресії. Тож, Україна веде законну оборонну війну. Відповідно до міжнародного права Україна має право себе захищати, і це право на самозахист також включає завдання ударів по ворогу на його території", - наголосив Стано.

При цьому речник відмовився спекулювати на тему подальших можливих сценаріїв, які можуть розгортатися на Курщині. Він уточнив, що Україна має право завдавати ударів по ворогу там, де вважатиме за необхідне, як на своїй території, так і на території ворога.

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Також Стано сказав, що Євросоюз постійно підтримує зв'язок з Україною. Водночас, за його словами, ЄС не залучений до проведення операцій на фронті. Речник додав, що ЄС повністю підтримує зусилля України з відновлення її територіальної цілісності та суверенітету.

Операція у Курській області

Військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив успіхи ЗСУ в Курській області. За його словами, підрозділи ЗСУ продовжують просуватися в Курській області РФ.

Як сказав експерт, судячи з розмаху та інтенсивності української операції, рано чи пізно Росія буде змушена підтягнути туди війська з інших операційних напрямків, і, цілком можливо, - залишки своїх стратегічних резервів, приготованих на серпень-вересень.

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