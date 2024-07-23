Міністр зазначив, що захист лікарень не є ескалацією.

Глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський закликав країни Євросоюзу дозволити Україні використовувати зброю дальньої дії для ударів по Росії.

Як пише PAP, під час звернення до міністрів закордонних справ країн ЄС він сказав, що зняття заборони дасть змогу Україні дістати до аеродромів, з яких злітають російські літаки. За словами міністра, під час розмови глава українського МЗС Дмитро Кулеба "визнав важку ситуацію в Україні".

"Це була б повноцінна самооборона, законна з точки зору міжнародного права. Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією", - додав він. Відео дня

Також Сікорський закликав посилити санкції проти Росії і до кінця року використати російські активи, щоб отримати кредит для України.

Удари по території Росії

Як відомо, Україна просила союзників зняти заборону на удари із західної зброї, щоб мати можливість вражати військові об'єкти й аеродроми на території РФ.

Навесні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що настав час скасувати заборону для України, щоб дозволити їй ефективно захищатися.

Згодом низка країн-членів Північноатлантичного Альянсу оголосили, що не проти використання їхньої зброї проти РФ. Вашингтон теж скасував заборону, але лише частково.

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