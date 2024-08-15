Таких випадків не було зафіксовано.

Під час проведення операції в Курській області не було випадків в’їзду в Україну громадян Росії. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про кордон з Росією, то взагалі таких випадків не було", - сказав він.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на Придністровському сегменті кордону з Молдовою рішенням уряду України були зачинені і там не здійснюються пропускні операції в класичній формі.

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При цьому додав, що якщо громадяни України на будь-якому напрямку прибудуть до кордону з російської чи білоруської сторони, то вони будуть пропущені в Україну, навіть якщо у них не буде достатньо документів, які визначені законодавством.

"Такий рух ми постійно відмічали по напрямку нашого пункту пропуску Покровка, з суміжного боку Колотилівка. Власне, росіяни також пропускали громадян України на цьому напрямку, але за останній час, під час більш активних дій, які відбуваються на кордоні з РФ, по території Росії, вони не пропускають громадян України в бік нашої держави, і рух тут відсутній", - повідомив Демченко.

При цьому зазначив, що рух продовжується по напрямку пункту пропуску Доманове на Волині на кордоні з Білоруссю. За його словами, загалом з початку 2022 року у такий спосіб повернулися в Україну через територію Росії і Білорусі понад 40 тисяч громадян України.

Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram інформувала вже, що Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога чи хочуть евакуюватися в Україну.

Російською мовою, щоб було зрозуміло росіянам, Верещук розповіла, що для цього громадяни РФ мають зробити заявку наступними способами:

зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp;

написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com

Верещук підкреслила, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права і забезпечить мирним жителям Курщини необхідний захист та гуманітарну підтримку.

Рейд в Курській області - гуманітарна ситуація

Як повідомляв УНІАН, віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук вчора, 14 серпня, поінформувала, що Україна відкриє гуманітарні коридори для евакуації цивільних з Курської області у бік РФ та України.

За її словами, з метою захисту прикордонних областей України (насамперед прикордоння Сумщини) Сили оборони України створюють зону безпеки на території РФ, прилеглій до території України.

У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується. Тому, як зазначала Верещук, силами наших військових планується "відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України".

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