Одну військову окупанти поранили в живіт та руку, її колега постраждала від осколків і зараз у тяжкому стані.

До військового шпиталю у Харкові доправили двох жінок-військових, поранених на передовій в зоні проведення ООС два дні тому.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Обидві постраждалі із Сумської області, служать за контрактом. 47-річна військова з вогнепальними пораненнями живота й руки - у стані середньої тяжкості.

Її колега - у тяжкому стані, але стабільна. Під час ворожого обстрілу тіло жінки вразили осколки.

"Вона прибула до нас у свідомості, дихала самостійно. Зараз, коли виконується оперативне втручання, звісно вона на штучній вентиляції легенів у медикаментозному сні. Однак зараз немає таких факторів, що їй загружують", - розповідав керівник хірургічної клініки військово-клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов.

Пацієнтка вже перенесла кілька операцій. Попереду будуть ще хірургічні втручання, зокрема, лікарі мають прибрати осколок, який застряг у хребті.

Ситуація на Донбасі

26 липня внаслідок обстрілу з важкого артилерійського озброєння з боку російсько-окупаційних військ постраждали семеро українських військових: четверо отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

За добу 27 липня в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, з початку поточної доби - 3 порушення "тиші".

Автор: Катерина Комолова