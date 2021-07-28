До військового шпиталю у Харкові доправили двох жінок-військових, поранених на передовій в зоні проведення ООС два дні тому.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Обидві постраждалі із Сумської області, служать за контрактом. 47-річна військова з вогнепальними пораненнями живота й руки - у стані середньої тяжкості.
Її колега - у тяжкому стані, але стабільна. Під час ворожого обстрілу тіло жінки вразили осколки.
"Вона прибула до нас у свідомості, дихала самостійно. Зараз, коли виконується оперативне втручання, звісно вона на штучній вентиляції легенів у медикаментозному сні. Однак зараз немає таких факторів, що їй загружують", - розповідав керівник хірургічної клініки військово-клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов.
Пацієнтка вже перенесла кілька операцій. Попереду будуть ще хірургічні втручання, зокрема, лікарі мають прибрати осколок, який застряг у хребті.
Ситуація на Донбасі
26 липня внаслідок обстрілу з важкого артилерійського озброєння з боку російсько-окупаційних військ постраждали семеро українських військових: четверо отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.
За добу 27 липня в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, з початку поточної доби - 3 порушення "тиші".