Слідчі дослідять технічний стан вертольотів, дотримання правил підготовки до польотів, а також вивчать версії щодо диверсії чи ураження вертольотів ворогом.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. Гвинтокрили розбилися 29 серпня у Краматорському районі Донецької області, загинуло 6 військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що особливу увагу слідчі приділять вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом.

У ДБР наголосили, що профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

Відео дня

"У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії", - уточнили у бюро.

Попередньо, інцидент кваліфікували за статтею 416 Кримінального кодексу - порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Падіння двох гелікоптерів на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у Краматорському районі на Донеччині під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Згодом це підтвердили й у Збройних силах України. Попередньо, відомо про загибель 6 членів екіпажів.

За даними військових, під час аварії взлетів російський винищувач Су-35, а українські гелікоптери заходили на посадку, щоб убезпечитися від імовірного ураження.

Вас також можуть зацікавити новини: