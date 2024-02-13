Відомості щодо наслідків пожежі у столиці Росії збираються й уточнюються, зазначив представник ГУР МО.

У столиці РФ Москві палав завод "МіГ". Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вже прокоментував інцидент.

Щодо причин пожежі інформація уточнюється й перевіряється, розповів він в ефірі телемарафону. "Головна причина - це російська агресія проти України", - заявив він. "Завод і ці приміщення, вочевидь, залучені і мають безпосереднє відношення до постачання компонентів до військово-космічних сил держави-агресора", - сказав Юсов.

За словами представника ГУР МО, відомості про наслідки пожежі в Москві збирають та уточнюють. "Можна сказати, що тут уже на території Росії часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК (військово-промислового комплексу, - Ред.), адміністрування, в цілому інфраструктури, що стало наслідком порушення правил пожежної безпеки, а що стало наслідком відчайдушної боротьби або місцевих сил спротиву, або друзів України, які, звичайно, працюють і у глибокому тилу", - зазначив він.

Відео дня

Палав завод "МіГ" - Москва у центрі уваги сьогодні

13 лютого вдень стало відомо, що на московському Ленінградському проспекті виникла пожежа на заводі "МіГ". У мережі повідомили, що, за попередніми відомостями, палав реконструйований цех, прибудований до корпусу заводу.

Варто зазначити, що у Москві після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, вже не раз були вогняні інциденти. Зокрема, на початку грудня минулого року у центрі російської столиці загорівся "Електрозавод", який допомагає оборонці Росії. З однієї будівлі підприємства "валив" густий чорний дим.

Вас також можуть зацікавити новини: