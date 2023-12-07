За попередніми відомостями, в результаті потужної пожежі в столиці Росії ніхто не постраждав.

У центрі Москви сталася потужна пожежа - загорівся "Електрозавод", з однієї будівлі підприємства йшов густий чорний дим.

Пожежі присвоїли підвищений ранг складності, пише Mash в Telegram. За його відомостями, загоряння почалося на першому поверсі лакофарбового цеху, розташованого на заводі з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.

На каналі зазначається, що вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Потім з'явилася інформація, що пожежу на вул. Електрозаводській (Преображенський район міста) локалізували саме на цій площі, і було ліквідовано відкрите горіння.

Стверджується, що у виробничій будівлі нікого не було під час пожежі, і минулося без постраждалих.

Варто додати, що "Електрозавод" виробляє різне електротехнічне обладнання, зокрема, для російського оборонного комплексу.

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Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в Москві вже не раз відбувалися серйозні пожежі на різних об'єктах.

Зокрема, 3 грудня повідомлялося, що горів завод спеціалізованих автомобілів. Журналісти дізналися, що площа займання становила 1 000 квадратних метрів. За відомостями очевидців, всередині заводу пролунали вибухи. Крім того, стало відомо, що частина покрівлі будівлі обвалилася.

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