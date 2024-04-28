Територію бази постійно патрулюють, зазначають вони.

Партизани руху українців і кримських татар "Атеш" показали, який вигляд має одна з найбільших і найохоронюваніших нафтобаз в окупованому Джанкої.

Вони опублікували у своєму Telegram-каналі фотографії, зроблені ще в лютому. Партизани зазначають, що стежили за нею з кінця 2023 року. Їм вдалося зафіксувати шляхи логістики та техніку, яку загарбники використовують для перевезення нафтопродуктів.

"Уся територія повністю огороджена, її постійно патрулюють, і по всьому периметру розташовані десятки камер. Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти дорожать цим об'єктом", - ідеться в повідомленні.

Удари по російських НПЗ: останні новини

Як відомо, Україна систематично завдає ударів по російській нафтопереробній промисловості. За даними російських ЗМІ, внаслідок цього переробка нафти в Російській Федерації знизилася щонайменше на 7%.

24 березня під удар потрапив нафтопереробний завод у Гвардійському. Повідомлялося, що внаслідок атаки безпілотного літального апарату загорілися три ємності з нафтопродуктами і склад.

Вас також можуть зацікавити новини: