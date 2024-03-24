Офіційно окупаційна "влада" про ймовірну атаку мовчить.

Вранці неділі, 24 березня, під Сімферополем (тимчаасово окупований Крим) горіла нафтобаза.

Як повідомляють "Крим. Реалії", Astra та місцеві телеграм-канали, пожежа на нафтобазі російських загарбників сталася внаслідок повітряної атаки на Гвардійське.

У мережі з'явилися відео, на яких видно стовп чорного диму над об'єктом. Перед пожежею місцеві жителі чули вибухи. Офіційно окупаційна "влада" ситуацію не коментувала.

Вибухи в Криму 24 березня

Ввечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму лунала тривога. Місцеві чули вибухи, телеграм-канали писали про можливі удари України по Кримському мосту. Канонада продовжилася вночі.

Зранку Сили оборони півдня України розкрили, що сталося на півострові. Зокрема, у Севастополі Україна влучила по двох десантних кораблях РФ: "Ямал" та "Азов".

Схоже, вчора під час ракетної атаки на тимчасово окупований Крим три ракети Storm Shadow досягли цілі. Пошкоджено вузол Чорноморського флоту окупантів.

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