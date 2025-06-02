Надії на прогрес мирних переговорів в Стамбулі згасають, - The Times

Росія затягує переговори, посилюючи атаки на українські території. Київ закликає до санкцій.

Переговори між Росією та Україною в Туреччині, заплановані на понеділок, навряд чи приведуть до прориву після заяви президента України Володимира Зеленського про відсутність серйозності з боку Москви, пише The Times.

Делегації обох країн мають обговорити потенційне припинення вогню, яке зупинило б трирічний конфлікт, розпочатий повномасштабним вторгненням Росії в Україну у лютому 2022 року.

Зеленський заявив, що Росія посилює свої атаки на українські території та закликав США запровадити нові санкції проти Москви "щоб допомогти наблизити мир".

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Головні вимоги Києва на переговорах – припинення вогню, звільнення більшої кількості полонених та повернення викрадених українських дітей з Росії. Зеленський також повторив свій заклик до особистої зустрічі з президентом Путіним та іншими лідерами.

Марко Рубіо, держсекретар США, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо відновлення переговорів у Стамбулі, але подробиці не розкриваються.

Росія та Україна вже проводили переговори у Стамбулі 16 травня, де домовилися про обмін полоненими "1000 на 1000" та підготовку меморандумів із вимогами припинення вогню.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Київ передав Москві свій меморандум і закликав Росію припинити "спроби зробити зустріч деструктивною".

"Страх росіян надсилати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться визнати, що гальмують мирний процес", – зазначили в МЗС України.

Кремль у відповідь заявив, що саме Росія ініціювала нові переговори. Сергій Лавров запевнив, що російська делегація представить меморандум під час переговорів і "надасть необхідні роз’яснення".

Тим часом спеціальний посланець президента США Кіт Келлог розкритикував Москву за відсутність попереднього проєкту меморандуму:

"Ми не можемо отримати умови росіян. Ми досі їх не отримали. Вони обіцяли Трампу, Путін обіцяв, що він отримає їх через тиждень. Через тиждень вони так і не надіслали".

За даними Reuters, вимоги Путіна включають письмове зобов’язання НАТО не розширюватися на схід, скасування деяких санкцій та нейтральний статус України. Водночас джерела з НАТО заявляють, що таких переговорів не ведеться і пропозиція Росії не розглядається.

Келлог додав, що занепокоєння Москви щодо розширення НАТО "справедливе", але вступ України до альянсу "не обговорюється".

Переговори у Стамбулі - деталі

Переговори у Стамбулі 2025 — це черговий раунд мирних переговорів між Україною та Росією, спрямований на пошук шляхів припинення тривалої війни, що розпочалася з повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Основними темами переговорів 2025 року є припинення вогню, обмін полоненими, повернення викрадених українських дітей та визначення умов майбутнього мирного врегулювання. Незважаючи на надії, перспективи досягнення згоди залишаються невизначеними через розбіжності сторін і політичні умови.

Сьогодні повинен відбутися другий раунд прямих переговорів. Українська делегація вже прибула у Стамбул.

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