Журналіст показав, як насправді виглядає "перемир'я" на Донбасі.

На Донбасі активізувалися ворожі снайпери - в неділю один з них важко поранив українського воїна.

Про це розповів у Facebook журналіст Олександр Махов.

"Так виглядає перемир‘я на Донбасі. Куля снайпера пробила каску наскрізь і поранила армійця в голову. Побратими збирали мізки до купи руками і забинтовували голову. Зараз боєць перебуває в реанімації. Стан його дуже важкий", - пише журналіст.

Читайте такожМісія ОБСЄ виявила на Донбасі артилерію і танки бойовиків за лініями відведення

За його даними, побратим пораненого воїна, що був поруч, також постраждав через ворожого снайпера.

"Цілив в серце, але трохи схибив. Боєць також у шпиталі. Сталося це на передових позиціях неподалік Донецька", - уточнив він.

Бійці припустили, що по них "працювала" пара снайперів, оскільки було два майже одночасних постріли. Це сталося під час пересування воїнів між вогневих точок.

Війна на Донбасі: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован