На Донбасі активізувалися ворожі снайпери - в неділю один з них важко поранив українського воїна.
Про це розповів у Facebook журналіст Олександр Махов.
"Так виглядає перемир‘я на Донбасі. Куля снайпера пробила каску наскрізь і поранила армійця в голову. Побратими збирали мізки до купи руками і забинтовували голову. Зараз боєць перебуває в реанімації. Стан його дуже важкий", - пише журналіст.
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За його даними, побратим пораненого воїна, що був поруч, також постраждав через ворожого снайпера.
"Цілив в серце, але трохи схибив. Боєць також у шпиталі. Сталося це на передових позиціях неподалік Донецька", - уточнив він.
Бійці припустили, що по них "працювала" пара снайперів, оскільки було два майже одночасних постріли. Це сталося під час пересування воїнів між вогневих точок.
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