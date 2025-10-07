Програма стартує з 1 січня 2026 року.

В Україні планують запуск нової загальнонаціональної програми профілактичних медичних оглядів (чекапів) для українців віком понад 40 років, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми запускаємо загальнонаціональну кампанію профілактичних медичних оглядів, спрямованих на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і ментальних розладів", - сказав Ляшко на Youtube-каналі МОЗ.

Він пояснив, що через місяць після досягнення 40 років, усім українцям в Дії буде приходити повідомлення в Дії про те, що вони можуть скористатися програмою національного чекапу і перевірити стан свого здоров'я.

Відео дня

"Ви замовляєте і вам прийдуть кошти на картку, яка створена в Дії. І ви обираєте заклад охорони здоров'я, в якому можете пройти перелік лабораторних або інструментальних досліджень і після цього отримати консультацію лікаря, або перенаправлення до вузькопрофільного фахівця в разі виявлення відхилень у стані здоров'я", - сказав Ляшко.

Також він додав, що українці можуть отримати електронний рецепт на безоплатні лікарські засоби, які допоможуть вилікувати виявлену хворобу або утримувати її, щоб вона не прогресувала.

Кампанія профілактичних медоглядів стартує з 1 січня 2026 року. У проєкті держбюджету на цю програму передбачено 10 мільярдів гривень.

Програма медичних чекапів - що ще відомо

Раніше повідомлялося, що до програми медичних чекапів планують залучити не лише державні, а й приватні лікарні. Ляшко зокрема заявляв, що в цьому випадку сервіс є "одним із пріоритетних завдань".

Щодо самого чекапу, то за словами Ляшка, він включатиме конкретні послуги для кожного учасника програми. Далі, якщо ж виникає потреба - людина проходитиме додаткове обстеження.

Вас також можуть зацікавити новини: