Президент Туреччини заявив, що його країна буде продовжувати працювати в інтересах миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним в вівторок, 7 жовтня, закликав активізувати дипломатичні зусилля, щоб війну в Україні було завершено, повідомив в соцмережі Х Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Адміністрація президента Туреччини додала, що лідери двох країн обговорили двосторонні відносини, а також регіональні та глобальні причини.

"Президент Турччини заявив, що для досягнення справедливого і тривалого миру в конфлікті між Україною і Росією необхідно активізувати дипломатичні зусилля", - йдеться в повідомленні адміністрації Ердогана.

Також президент Туреччини додав, що його країна буде продовжувати працювати в інтересах миру.

Ще Ердоган заявив, що Анкара докладає всіх зусиль для досягнення перемир’я в секторі Гази, а також щоб в цей регіон було доставлено гуманітарну допомогу.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін назвав правильними рішення, прийняті в 2022 році стосовно повномасштабного вторгнення в Україну. Очільник Кремля заявив, що наразі стратегічна ініціатива повністю залишається за російськими окупантами на полі бою. Він додав, що з початку року Росії вдалося "звільнити", тобто, окупувати 5000 квадратних кілометрів території та 212 населених пунктів України. Також Путіни висловив "вдячність" російським окупантам за "мужність та героїзм", який вони щодня "проявляють".

Також ми писали, що в Росії з ініціативи російського диктатора значно збільшили субсидії на наукові проєкти, присвячені боротьбі зі старінням. Про це розповіло видання Le Monde 7 жовтня, в день народження Путіна, якому виповнилося 73 роки. Видання зазначило, що Путін, згідно з поправками до конституції РФ, ухваленими у 2020 році, може обіймати посаду президента країни до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки. Вказується, що Путін з китайським лідером Сі Цзіньпіном 3 вересня в Пекіні обговорювали можливості сучасної медицини щодо продовження життя.

