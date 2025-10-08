Спільні військові навчання триватимуть до 15 жовтня.

На полігоні Махаджан у штаті Раджастхан розпочалися спільні військові навчання між Росією та Індією - Indra 2025, які триватимуть до 15 жовтня, пише Reuters.

Видання повідомляє, що як вказало міністерство оборони Росії, ці навчання мають на меті вдосконалити спільні дії країн в рамках контртерористичних операцій.

"Головною метою навчань є відпрацювання злагодженості підрозділів обох країн у боротьбі з тероризмом, включаючи вдосконалення тактики антитерористичних операцій. Особлива увага буде приділена підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну передовим досвідом у контексті сучасних військових дій", - повідомило російське оборонне відомство.

Відео дня

Також, згідно з інформацією, російський диктатор Володимир Путін може відвідати Індію 5−6 грудня поточного року, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Про це було оголошено під час візиту радника з національної безпеки Аджіта Довала до Москви у серпні, але тоді не згадувалися точні дати.

Індія - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 25 вересня цього року в Індії відбувся випробувальний запуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку. Вказується, що ця ракета призначена для використання великої мережі залізниць країни, щоб уникнути виявлення противником. Ракету Agni Prime було запущено з рейкової пускової установки, яку буксирує локомотив Indian Railways. Як зазначив міністр оборони країни Раджнатх Сінгх, вона розрахована на дальність понад 1900 км і оснащена "різними передовими функціями".

Також ми писали, що чиновники з Індії повідомили адміністрації США, що якщо їм дозволять закупівлю "чорного золота" у Венесуели та Ірану, які знаходяться під санкціями, вони готові скоротити імпорт російської нафти. Представники Індії під час перемовин з американськими посадовцями у США підкреслили, що одночасне припинення поставок з Росії, Ірану і Венесуели - усіх основних виробників нафти - може призвести до стрибка світових цін. Індія припинила купувати іранську нафту ще у 2019 році.

Вас також можуть зацікавити новини: