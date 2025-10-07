Це було перше успішне перехоплення морської цілі ракетою, яка була повністю розроблена і виготовлена в Туреччині.

Туреччина успішно провела випробування вітчизняної системи протиповітряної оборони GÖKSUR у бойових умовах. Його провели в Сінопі, на узбережжі Чорного моря.

Як повідомляє Defence Blog, ці випробування показали "оперативну ефективність та технологічну зрілість" турецької системи. За даними оборонної компанії ASELSAN, це було перше успішне перехоплення морської цілі ракетою, яка була повністю розроблена і виготовлена в Туреччині.

Ракета GÖKSUR IIR, оснащена сучасним інфрачервоним шукачем, вразила ціль на відстані понад 11 кілометрів. Запускали її з вертикальної пускової системи (VLS) GÖKSUR 100-N, розробленої компанією ASELSAN.

Протягом середньої фази польоту під час випробувань ракетою керували через канал передачі даних GÜDÜ компанії. Уже на кінцевій фазі ракета самостійно виявляла і відстежувала ціль, що згодоми вилилося у прямое влучання і повне знищення визначеної цілі.

Серія систем протиповітряної оборони GÖKSUR була розроблена компанією ASELSAN за підтримки TÜBİTAK SAGE. Вона призначена для забезпечення високоефективної точкової оборони наземних платформ і може виконувати такі завдання: захист від протикорабельних і крилатих ракет, що летять над поверхнею моря; захист безпілотних літальних апаратів і бойових літаків.

"Здатність системи протидіяти низьколітаючим високошвидкісним загрозам над водою є особливо важливою, оскільки ракети, що летять над поверхнею моря, призначені для уникнення виявлення радарами та подолання систем оборони кораблів", – йдеться в матеріалі.

У систему GÖKSUR було інтегровано передову технологію пошуку, автономного наведення та можливості вертикального захисту. Ці рішення мають на меті "підвищити живучість турецьких військово-морських платформ та розширити їх багаторівневу архітектуру оборони".

Тепер, коли система довела свою ефективність в реалістичних бойових умовах, компанія-розробник разом із партнерами планують розширити її застосування у надводних силах турецького флоту. Планується, що там GÖKSUR стане ключовим елементом багаторівневої системи оборони.

