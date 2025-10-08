Слідство встановило, що він встиг попрацювати з російськими спецслужбами два місяці.

Суд визнав винним громадянина Естонії Івана Дмитрієва в розвідувальній діяльності на користь Росії, повідомляє ERR.

Йому присудили 4 роки та 11 місяців ув'язнення, а також зобов'язали сплатити 2215 євро в якості штрафу. За даними слідства, Дмитрієв з березня до травня 2025 року співпрацював з офіцером оперативного відділу прикордонної служби ФСБ Олександром Бобковим. Він передавав йому інформацію для спецслужб Росії.

Зокрема, ФСБ Росії цікавили члени Кайтселійта, куди входив Дмитрієв. Також вони хотіли дізнатися про політичну ситуацію в місті Нарва та військових, що там перебувають.

Генеральний прокурор Естонії Трийн Олев-Аас розповів, що Дмитрієв був активним членом Кайтселійта й займався зокрема керуванням дронами та пов’язаними з цим питаннями.

"Ми затримали Дмитрієва за першої ж нагоди, коли він після участі у військових навчаннях планував поїхати до Росії на зустріч з керівником розвідки", - поділився заступник директора Департаменту національної безпеки Естонії Тааві Наріц.

Зазначається, що подальша співпраця Дмитрієва з російськими спецслужбами могла суттєво нашкодити безпеці Естонії. Згідно з зібраними доказами, естонець встиг лише два місяці поспівпрацювати з російськими спецслужбами до його затримання.

Наріц розповів, що ФСБ РФ для вербування естонців використовує різні методи - від заманювання до тиску або ж залякування.

Він додав, що вибратися зі співпраці з росіянами можна двома шляхами: повідомити поліції про пропозицію або ж якщо особа погоджується на співпрацю, їй згідно вироку суду призначають покарання у вигляді ув'язнення. Нажаль, зауважив Наріц, Дмитрієв обрав другий варіант.

Естонія та війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща і країни Балтії несуть спільну відповідальність за вторгнення Путіна в Україну. На її думку, позиція цих країн призвела до погіршення відносин між ЄС і Росією, що зрештою спровокувало війну в Україні. Меркель розповіла, що у 2021 році намагалася створити новий формат прямих переговорів ЄС із Володимиром Путіним, але проти цієї ініціативи виступили саме Польща, Литва, Латвія та Естонія.

Також ми писали, що голова комітету із закордонних справ Естонії Марко Міхкельсон заявив, що слова Меркель "кидають тінь" на її перебування на посаді канцлера. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також різко відреагував на заяву Меркель. Він зазначив, що вона своїми словами довела, що є одним із німецьких політиків, які найбільше шкодили Європі за останнє століття.

