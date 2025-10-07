Цьогоріч українські дрони уразили більш ніж третину основних НПЗ Росії.

Активізація атак українських дронів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) стала причиною скорочення переробки нафти в Росії. Це призвело до різкого зростання експорту російської нафти.

Як повідомляє Bloomberg, з початку серпня 2025 року було здійснено щонайменше 28 атак по російських НПЗ, тоді як за перші сім місяців цього року було завдано 21 удар. Останнім часом внутрішнє виробництво палива в країні-агресорці впало, а продаж нафти морем зріс на аналогічну величину.

При цьому зросла стурбованість щодо постачання палива в самій Росії. Крім того, попри різке зростання експорту необробленої нафти, ключові порти РФ наближаються до стелі у перевезеннях.

Цьогоріч українські дрони уразили більш ніж третину основних НПЗ Росії. Однак це не спричинило серйозного впливу на загальний обсяг переробки нафти в країні-агресорці, оскільки не всі дрони досягають цілі. Ті ж, що до неї долітають, не завжди вражають саме переробні установки. Крім того, ворог працює над відновленням уражених обʼєктів.

"Порти, які, найімовірніше, будуть обробляти перенаправлені нафту —– Приморськ і Усть-Луга на Балтійському морі та Новоросійськ на Чорному морі – або працюють на межі своїх історичних максимумів, або протягом усього року намагаються збільшити обсяги перевезень на тлі атак України на насосні станції", – йдеться в матеріалі.

Дані аналітичної компанії OilX свідчать, що за жовтень нафтопереробні заводи в Росії планують переробляти 4,86 млн барелів нафти на день. Такі цифри на 484 000 барелів на день менше, ніж обсяги в липні.

"Хоча в цей період часто спостерігається зниження, цьогорічний спад був більшим, ніж зазвичай. Дані з відстеження танкерів показують, що експортні потоки зросли на 435 000 барелів на день у порівнянний період. Це більше, ніж зазвичай для цієї пори року", – констатують автори.

Удари по російських НПЗ: інші новини

У Росії частково зупинив роботу один із найбільших НПЗ Росії – "Кіришінефтеоргсинтез". Після атаки дронів 4 жовтня було зупинено найпродуктивнішу установку перегонки нафти. Її потужність становить 40% від загальної потужності заводу.

Reuters писало, що на тлі паливної кризи, яка виникла в Росії через подібні атаки, Білорусь в чотири рази збільшила експорт пального до РФ. Крім того, Москва обмежила експорт бензину та дизельного пального.

