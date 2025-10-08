Дальність "Томагавка" у 2574 км і його здатність нести ядерні боєголовки є ускладнюючими факторами, оскільки вони можуть дістати до Москви.

Постачання американських ракет "Томагавк" Україні може зайняти місяці, і вони можуть так і не вилетіти з пускових установок, але це не означає, що вони не вплинуть на Кремль.

Як пише The Telegraph, такого висновку дійшов один із провідних фахівців із нацбезпеки США, чий аналіз показує, який вигляд може мати угода з Вашингтоном і як цю смертоносну зброю можна використати.

Нагадаємо, днем раніше президент США Дональд Трамп дав найнедвозначніший на даний момент натяк на те, що готується постачати Україні цю зброю. При цьому він поставив умову, що спочатку хотів би дізнатися, що Україна планує з ними робити.

Видання зазначило, що ці ракети не можуть бути швидко поставлені ЗСУ. Однак, російські удари по енергосистемі України з наближенням зими роблять переговори про військову допомогу особливо актуальними.

Журналісти міркують, що дальність "Томагавка" в 2574 км і його здатність нести ядерні боєголовки є ускладнюючими факторами, оскільки вони можуть дістати до Москви, у зв'язку з чим російський диктатор Володимир Путін уже пригрозив Трампу.

Офіційний представник Білого дому заявив, що їм нема чого додати про плани поставок "Томагавків", крім того, що вже сказав Трамп.

Видання зазначило, що ці ракети, якщо вони все ж таки доїдуть до України, можна використовувати як важіль для поступового посилення тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні.

Постачання Томагавків Україні

Днями Трамп заявив, що близький до ухвалення рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. Однак, він вказав на те, що спочатку хоче знати, як Київ має намір їх використовувати.

Представник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що якщо Україна дійсно отримає Tomahawk, їх можна буде запускати з наземних пускових установок.

