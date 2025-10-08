Ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку.

Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Як повідомили вранці 8 жовтня в Укрзалізниці, деякі потяги курсуватимуть зміненим маршрутом, а деякі затримуються. На окремих маршрутах рух потягів тимчасово скасований.

Змінять маршрут такі поїзди:

• №46 Ужгород — Харків;

• №113 Харків — Львів;

• №786 Київ — Терещенська;

• №116 Київ — Суми;

• 779 Суми — Київ;

• 787 Терещенська — Київ.

Зазначається, що потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години.

Тимчасово 8 жовтня не курсуватимуть поїзди:

• №6901 Носівка — Київ (Північна);

• №6903 Ніжин — Київ-Волинський;

• №6907 Ніжин — Київ (Північна);

• №6909 Ніжин — Київ (Північна);

• №6674 Немішаєве — Святошин.

За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:

• №895 Конотоп — Фастів;

• №892/891 Фастів — Славутич.

Оновлено 09:30. В "Укрзалізниці" зазначили, що через ворожі обстріли рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено.

Із затримкою курсують такі поїзди:

• №786 Київ — Терещенська;

• №116 Київ — Суми (відправлення з Києва);

• №779 Суми — Київ;

• №46 Ужгород — Харків;

• №113 Харків — Львів;

• №787 Терещенська — Київ.

В "Укрзалізниці" також додали, що разом з місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та зворотно.

Приміські поїзди курсуватимуть своїм звичним графіком та станція Носівка буде початковою або кінцевою.

Актуальну інформація про затримки поїздів далекого сполучення можна дізнатись на сайті.

РФ б'є по об'єктах залізниці в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, 7 жовтня росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Полтаві. Були уражені локомотивне депо, станція енергопостачання, тягові підстанції. Також пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад, виникли пожежі. Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів.

Також нещодавно РФ завдала страшний удар по пасажирських потягах у Шостці. У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник, знайшли загиблого 71-річного чоловіка. 30 людей отримали поранення.

