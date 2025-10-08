Президент США визнав, що сподівався на легке врегулювання війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп поділився, що дуже розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки вважав, що війну в Україні можна буде легко врегулювати. Про це голова Білого дому заявив під час зустрічі із прем’єром Канади Марком Карні.

"Я думав, що це буде просто… Я був дуже розчарований ним, тому що вважав, що це можна буде легко врегулювати", - сказав Трамп.

При цьому, він додав, що можливо, закінчити війну в Україні буде важче, ніж на Близькому Сході.

"Але, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід. Подивимося, що станеться на Близькому Сході", - додав президент США.

Голова Білого дому знову поділився статистикою, що на війні в Україні щотижня гинуть понад 7 тисяч військових й назвав це "божевіллям".

Передача ракет Tomahawk Україні: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп натякнув, що нібито вирішив, чи отримає Україна ракети Tomahawk. Він зазначив, що хоче спочатку дізнатися, як Україна планує їх використовувати.

Однак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак не виключає, що голова Білого дому може й передумати. На його думку, все буде залежати від його спілкування з Путіним. Експерт припустив, що якщо російський диктатор погодиться піти на певні поступки, Трамп може не передати Україні ракети.

Також ми писали, що військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначив, що Україна ще до того, як Трамп вдруге став президентом США передавала список із близько 200 російських об’єктів, які треба знищити з метою послаблення російських спроможностей на лінії фронту. Тому, на думку експерта, голова Білого дому знає, куди Україна може бити ракетами "Томагавк" по території Росії. Гетьман вважає "популістичною" заяву Трампа, що він вже ухвалив рішення, чи продавати ці ракети для України.

